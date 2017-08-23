Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч-открытие ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей

Спорт
23 августа, 12:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Турнир пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше, матч-открытие примет Национальный стадион в Варшаве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Волейбольный матч на Национальном стадионе в Варшаве

Волейбольный матч на Национальном стадионе в Варшаве

© AP Photo/Alik Keplicz

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Матч-открытие мужского чемпионата Европы с участием сборных Польши и Сербии должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше. Матч-открытие примет Национальный стадион в Варшаве. Именно на этой арене три года назад был установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей - матч-открытие мужского чемпионата мира посетили 61,5 тыс. человек, тогда также встречались команды Польши и Сербии.

"В первую очередь хотел бы отметить, что матч-открытие пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, который, как мы ожидаем, посетит 65 тысяч зрителей. Возможно, это будет один из самых зрелищных матчей в европейском волейболе на ближайшие несколько лет. Думаю, мы установим новый рекорд посещаемости. В 2014 году там прошел великолепный матч, который открывал чемпионат мира, теперь мы планируем сделать еще небольшой шаг вперед", - сказал Боричич.

Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
7
Командующий 7-го флота США уволен в связи с утратой доверия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама