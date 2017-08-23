Матч-открытие ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Матч-открытие мужского чемпионата Европы с участием сборных Польши и Сербии должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.
Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше. Матч-открытие примет Национальный стадион в Варшаве. Именно на этой арене три года назад был установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей - матч-открытие мужского чемпионата мира посетили 61,5 тыс. человек, тогда также встречались команды Польши и Сербии.
"В первую очередь хотел бы отметить, что матч-открытие пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, который, как мы ожидаем, посетит 65 тысяч зрителей. Возможно, это будет один из самых зрелищных матчей в европейском волейболе на ближайшие несколько лет. Думаю, мы установим новый рекорд посещаемости. В 2014 году там прошел великолепный матч, который открывал чемпионат мира, теперь мы планируем сделать еще небольшой шаг вперед", - сказал Боричич.
Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.