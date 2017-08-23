Россиянин Огузов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

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ТАСС, 23 августа. Российский дзюдоист Альберт Огузов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 60 кг.
В схватке за бронзу он победил представителя сборной Тайваня Ян Вэя.
Еще одну бронзу сборной России принес тхэнкводист Гулжигит Кочкорбаев (до 58 кг).
В активе российской команды на Универсиаде теперь 33 медали, включая семь золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко