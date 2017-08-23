Россиянин Огузов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

ТАСС, 23 августа. Российский дзюдоист Альберт Огузов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 60 кг.

В схватке за бронзу он победил представителя сборной Тайваня Ян Вэя.

Еще одну бронзу сборной России принес тхэнкводист Гулжигит Кочкорбаев (до 58 кг).

В активе российской команды на Универсиаде теперь 33 медали, включая семь золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко