Российские футболисты обыграли американцев и вышли в четвертьфинал Универсиады

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ТАСС, 23 августа. Сборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем матче группы С на Универсиаде в Тайбэе.
В составе российской команды по два гола забили Камиль Муллин (12-я и 30-я минуты), Михаил Погорелов (66, 86) и Евгений Иващенко (6, 72), по голу - Роман Минаев (35) и Иван Сергеев (89).
Сборная России набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен позднее. Матчи 1/4 финала будут сыграны 25 августа.
В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко