Семин: Эдеру надо приспособиться к российской футбольной действительности

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Португальскому нападающему Эдеру для успешного выступления за московский "Локомотив" надо пройти процесс адаптации к российской футбольной действительности. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В среду было объявлено, что "Локомотив" арендовал 29-летнего Эдера у французского "Лилля". Соглашение с игроком, который забил победный мяч в финале чемпионата Европы 2016 года, рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.
"Эдер - стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах. Но главное для него - приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки", - сказал Семин.
"Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр (в текущем сезоне - прим. ТАСС), поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо", - добавил тренер "Локомотива".
В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач.
"Локомотив" после семи туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на три очка.