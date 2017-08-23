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Новичок "Локомотива" Эдер получает визу, его участие в матче с "Уралом" под вопросом

Спорт
23 августа, 13:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Встреча восьмого тура чемпионата России пройдет 26 августа в Москве

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Эдер

Эдер

© AP Photo/Armando Franca

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новичок футбольного клуба "Локомотива" Эдер в настоящее время получает рабочую визу, его участие в ближайшем матче московской команды с "Уралом" находится под вопросом. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В среду было объявлено, что "Локомотив" арендовал 29-летнего Эдера у французского "Лилля". Соглашение с игроком, который забил победный мяч в финале чемпионата Европы 2016 года, рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.

"Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет как только получит визу. Успеет ли он к матчу с "Уралом"? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе", - сказал Семин.

Встреча восьмого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом" пройдет в субботу, 26 августа в Москве.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач.

"Локомотив" после семи туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на три очка.

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