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Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матче

Спорт
23 августа, 13:56 UTC+3 ТАСС

Тренер также сообщил, что аргентинский футболист Эмилиано Ригони, возможно, сможет дебютировать за "Зенит" в матче восьмого тура чемпионата России с "Ростовом" 27 августа

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Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

ТАСС, 23 августа. "Зенит" проиграл голландскому футбольному клубу "Утрехт" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, потому что невозможно побеждать в каждом матче. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч "Зенит" - "Утрехт" состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. В первой встрече в Нидерландах "Зенит" уступил соперникам со счетом 0:1.

"Проиграли, потому что в футболе бывают и победы, и поражения, и ничьи. Это нормально, - сказал Манчини. - Невозможно, когда команда выигрывает постоянно в каждом матче. Матчи квалификации в рамках плей-офф вдвойне опасны".

"Это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, так что поражения случаются. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем мы сыграли на предыдущей неделе, и пройти в групповой этап. Что касается матча в Нидерландах, считаю, что мы играли на равных. Могла быть ничья, но мы совершили довольно глупую ошибку и пропустили", - добавил он.

Специалист также сообщил, что аргентинский футболист Эмилиано Ригони, возможно, сможет дебютировать за "Зенит" в матче восьмого тура чемпионата России с "Ростовом" 27 августа. В среду полузащитник провел тренировку в составе новой команды. "Посмотрим, как он себя проявит в ближайшие дни и будет ли готов выйти на поле в воскресенье", - сказал Манчини.

Итальянец заявил, что никаких новостей о возможном трансфере нападающего Артема Дзюбы нет. "Ничего нового. Дзюба тренируется, готов сыграть завтра и в воскресенье. Никаких новостей", - подытожил тренер "Зенита".

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