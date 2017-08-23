Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матче

Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябреСпорт 23 августа, 14:09
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceXКосмос 23 августа, 14:08
Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕСпорт 23 августа, 14:06
Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладинеСпорт 23 августа, 14:01
Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезонСпорт 23 августа, 14:00
Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017Спорт 23 августа, 13:58
Манчини: "Зенит" проиграл "Утрехту", потому что невозможно выигрывать в каждом матчеСпорт 23 августа, 13:56
КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"Армия и ОПК 23 августа, 13:53
Собянин: парк "Сад будущего" откроется в московском районе Ростокино в сентябреОбщество 23 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. "Зенит" проиграл голландскому футбольному клубу "Утрехт" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, потому что невозможно побеждать в каждом матче. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, слова которого приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Матч "Зенит" - "Утрехт" состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. В первой встрече в Нидерландах "Зенит" уступил соперникам со счетом 0:1.
"Проиграли, потому что в футболе бывают и победы, и поражения, и ничьи. Это нормально, - сказал Манчини. - Невозможно, когда команда выигрывает постоянно в каждом матче. Матчи квалификации в рамках плей-офф вдвойне опасны".
"Это только начало сезона, не все игроки в оптимальных физических кондициях, так что поражения случаются. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем мы сыграли на предыдущей неделе, и пройти в групповой этап. Что касается матча в Нидерландах, считаю, что мы играли на равных. Могла быть ничья, но мы совершили довольно глупую ошибку и пропустили", - добавил он.
Специалист также сообщил, что аргентинский футболист Эмилиано Ригони, возможно, сможет дебютировать за "Зенит" в матче восьмого тура чемпионата России с "Ростовом" 27 августа. В среду полузащитник провел тренировку в составе новой команды. "Посмотрим, как он себя проявит в ближайшие дни и будет ли готов выйти на поле в воскресенье", - сказал Манчини.
Итальянец заявил, что никаких новостей о возможном трансфере нападающего Артема Дзюбы нет. "Ничего нового. Дзюба тренируется, готов сыграть завтра и в воскресенье. Никаких новостей", - подытожил тренер "Зенита".