Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезон

Спорт
23 августа, 14:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера спортсмена Екатерины Ежовой, он возобновит тренировки в октябре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© AP/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км россиянин Сергей Широбоков пропустит оставшиеся старты этого сезона и возобновит тренировки в октябре. Об этом сообщила ТАСС тренер 18-летнего спортсмена Екатерина Ежова.

Кроме серебра взрослого ЧМ-2017, в активе россиянина, выступавшего на международных стартах под нейтральным флагом, есть также золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км. Широбоков - победитель зимнего чемпионата России в ходьбе на 20 км и летнего - на 10 км. Мировое первенство в Лондоне стало него вторым взрослым международным соревнованием в карьере. Дебют пришелся на май, когда на Кубке Европы в Чехии Широбоков пришел на финиш 20-километровой дистанции 12-м, выполнив при этом квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017.

"Сергей сейчас уже на отдыхе и в этом сезоне больше не будет принимать участия в соревнованиях, - заметила Ежова. - Он возобновит тренировки в октябре".

10 сентября в подмосковном Воронове пройдет Кубок России по спортивной ходьбе, неделей позже костромской Буй станет место проведения финала Гран-при по спортивной ходьбе.

Смотрите также

Легкоатлет Широбоков получил от Мордовии двухкомнатную квартиру за серебро ЧМ

Представитель Широбокова: серебро ЧМ очень важно для российской спортивной ходьбы

Широбоков считает серебро ЧМ-2017 в спортивной ходьбе супердостижением

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама