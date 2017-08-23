Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков завершил сезон

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км россиянин Сергей Широбоков пропустит оставшиеся старты этого сезона и возобновит тренировки в октябре. Об этом сообщила ТАСС тренер 18-летнего спортсмена Екатерина Ежова.
Кроме серебра взрослого ЧМ-2017, в активе россиянина, выступавшего на международных стартах под нейтральным флагом, есть также золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км. Широбоков - победитель зимнего чемпионата России в ходьбе на 20 км и летнего - на 10 км. Мировое первенство в Лондоне стало него вторым взрослым международным соревнованием в карьере. Дебют пришелся на май, когда на Кубке Европы в Чехии Широбоков пришел на финиш 20-километровой дистанции 12-м, выполнив при этом квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017.
"Сергей сейчас уже на отдыхе и в этом сезоне больше не будет принимать участия в соревнованиях, - заметила Ежова. - Он возобновит тренировки в октябре".
10 сентября в подмосковном Воронове пройдет Кубок России по спортивной ходьбе, неделей позже костромской Буй станет место проведения финала Гран-при по спортивной ходьбе.