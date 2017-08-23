Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладине

ТАСС, 23 августа. Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал серебряную медаль Универсиады в Тайбэе в упражнениях на перекладине.

Судья оценили выступление Поляшова в 14,100 балла. Первое место занял француз Аксель Ож (14,166), третье - японец Ватара Танигава (13,866).

Другой россиянин Алексей Ростов стал четвертым (13,733).

В активе сборной России на Универсиаде теперь 37 медалей - семь золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко