Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕ

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на чемпионате Европы в Польше. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании, все три матча пройдут в Кракове.

"Разместились хорошо. Поляки известны тем, что всегда на высоком уровне проводят волейбольные соревнования", - сказал Яременко.

Собеседник агентства также отметил, что российская команда не столкнулась с серьезными проблемами при подготовке к первому матчу на турнире. "Есть проблемы, без которых никогда не обходится, но общее состояние команды хорошее", - отметил он.

Стартовый матч на турнире россияне проведут против команды Болгарии 24 августа.