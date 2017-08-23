Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябре

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САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Отставание по срокам строительства "Самара-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет ликвидировано в сентябре. Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Ранее подрядчик ПСО "Казань" сообщил, что отставание на объекте составляет 30 дней, а готовность арены на данный момент - более 70%.
"Отставание я считаю условным, есть определенная сезонность, на данном отрезке работы ведутся с опережением. В сентябре мы войдем в норму", - сказал Меркушкин, добавив, что строительство арены завершится до конца 2017 года.
"Дело в том, что весной погода не позволяла выполнять ряд работ. У нас в этом году выпало в четыре раза больше осадков, но мы собираем рекордный за последние 150 лет урожай. С одной стороны, это хорошо, с другой, это вызывает определенные неудобства", - также пояснил губернатор.
Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.
Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира - четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинала.
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