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Меркушкин: отставание на строительстве "Самара-Арены" будет устранено в сентябре

Спорт
23 августа, 14:09 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, августа. /ТАСС

Ранее подрядчик ПСО "Казань" сообщил, что отставание на объекте составляет 30 дней

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Строительство стадиона "Самара-Арена"

Строительство стадиона "Самара-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Отставание по срокам строительства "Самара-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет ликвидировано в сентябре. Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Ранее подрядчик ПСО "Казань" сообщил, что отставание на объекте составляет 30 дней, а готовность арены на данный момент - более 70%.

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"Отставание я считаю условным, есть определенная сезонность, на данном отрезке работы ведутся с опережением. В сентябре мы войдем в норму", - сказал Меркушкин, добавив, что строительство арены завершится до конца 2017 года.

"Дело в том, что весной погода не позволяла выполнять ряд работ. У нас в этом году выпало в четыре раза больше осадков, но мы собираем рекордный за последние 150 лет урожай. С одной стороны, это хорошо, с другой, это вызывает определенные неудобства", - также пояснил губернатор.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира - четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинала.

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