Чемпионы России и норвежцы примут участие в уникальном авторалли по бездорожью Заполярья

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионы России по трофи- рейдам и гости из Норвегии примут участие в уникальной гонке по заполярному бездорожью "Арктик-Трофи" в Мурманской области. Как сообщили в среду организаторы - представители клуба "Арктик-Трофи", гонщикам предстоит преодолеть 400 км по сопкам и болотам Кольского полуострова от Белого до Баренцева моря.

"Четыре многократных чемпиона России по трофи-рейдам после многолетнего перерыва вновь примут участие в "Арктик-Трофи", также заявились семь экипажей из Норвегии", - сказали в клубе.

Гонщики Александр Николаев и Дмитрий Калинин в 1998 году начали свою карьеру именно на "Арктик-Трофи", а в 2009-м заполярные трассы дали старт к спортивным достижениям Сергею Калинину и Александру Горькову. Впоследствии все четверо не раз становились чемпионами России в гонках по бездорожью. И вот впервые они встретятся на родных для них трассах Кольского полуострова.

Всего на сегодня к участию в ралли заявились 15 экипажей внедорожников и квадроциклов. Организаторы ожидают новых заявок. Старт намечен на 3 сентября из Кандалакши на юге Мурманской области. "Экстремалов ждет сложный путь в 400 км от Белого до Баренцева моря, через старые лесовозные и геологические дороги, горы Хибины, сопки, болота и леса" - отметили организаторы.

Новшеством этого года станет онлайн-трансляция гонок. К машинам будут прикреплены GPS-навигаторы и в реальном времени можно будет наблюдать, как машины двигаются по трассе.

Первая такая гонка прошла в Заполярье в 1994 году.