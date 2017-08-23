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Турнир по дзюдо в рамках ВЭФ-2017 пройдет под эгидой международной федерации

Спорт
23 августа, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба считает, что турнир в рамках ВЭФ станет своего рода мостиком между Россией и Японией

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзиго Кано среди юниоров под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке пройдет под эгидой Международной федерации дзюдо. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.

"Это хорошая популяризация дзюдо в России. Нужно продолжать проводить турниры в самых разных регионах и городах. Турнир в рамках ВЭФ - это отличная идея, он станет своего рода мостиком между Россией и Японией. Обе команды сильны, и пусть в 2020 году (на Играх в Токио - прим. ТАСС) эти спортсмены вряд ли выступят, но на следующей Олимпиаде - многие будут представлены", - сказал Гамба.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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