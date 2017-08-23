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Меркушкин: бюджет "Крыльев Советов" увеличится на 20-25% в случае выхода в РФПЛ

Спорт
23 августа, 14:33 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, августа. /ТАСС

По оценке председателя совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрия Шляхтина, бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей

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Болельщики "Крыльев Советов"

Болельщики "Крыльев Советов"

© Артем Коротаев/ТАСС

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Бюджет самарского клуба "Крылья Советов" увеличится на 20-25% в случае возвращения команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

По оценке председателя совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрия Шляхтина, бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей.

"Бюджет в премьер-лиге немного другой, но он не сильно будет отличаться, потому что он и сейчас не сильно отличается от того, что было год назад. Думаю, что в случае выхода в премьер-лигу бюджет будет отличаться на 20-25%", - отметил Меркушкин.

"Крылья Советов" по итогам прошлого сезона заняли 15-е место и покинули РФПЛ. "Мы вполне могли сохранить место в премьер-лиге. Существовало шесть вариантов в последнем туре, и только при одном мы вылетали, он в итоге и сложился", - сказал Меркушкин.

"Последний матч сезона мы играли дома с "Тереком", которому ничего не нужно было с турнирной точки зрения. Но матч был абсолютно принципиальным, и, к сожалению, наша команда перегорела (самарцы проиграли со счетом 1:3 - прим. ТАСС)", - добавил губернатор.

"Крылья Советов" после девяти туров лидируют в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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Меркушкин, Николай Иванович
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