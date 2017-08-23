Российские ватерполисты победили аргентинцев и вышли в четвертьфинал Универсиады

ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по водному поло победила команду Аргентинцы в 1/8 финала Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 17:2.

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Японии, которая в 1/8 финала обыграла австралийцев (15:9). Матч между сборным России и Японии пройдет 25 августа.

Финал в мужском водном поло состоится в заключительный день Универсиады 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко