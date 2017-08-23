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Бутенко: комиссия РФС высоко оценила работу судьи в матче "Спартак" - "Локомотив"

Спорт
23 августа, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В матче было как минимум два спорных момента, связанных с нарушениями Александра Самедова и Алексея Миранчука

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Алексей Еськов (слева)

Алексей Еськов (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) высоко оценила работу Алексея Еськова и Михаила Вилкова в матчах седьмого тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Встреча "Спартак" - "Локомотив", которую обслуживал Еськов, состоялась 19 августа на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:3. В концовке первой половины матча полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален. Во втором тайме полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук получил желтую карточку за грубый фол против капитана "Спартака" Денисе Глушакове.

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"Контрольно-квалификационная комиссия поддержала решение Еськова вынести предупреждение на 59-й минуте игроку "Локомотива" Алексею Миранчуку за грубую игру - безрассудный фол. По матчу "Спартак" - "Локомотив" больше эпизоды не рассматривались. По эпизоду с Самедовым все и так ясно", - считает Бутенко.

Другая встреча седьмого тура чемпионата России "Ростов" - "Краснодар" прошла 20 августа и завершилась вничью со счетом 0:0. Главным арбитром встречи был Михаил Вилков, который в конце первого тайма показал желтую карточку Владимиру Дядюну за грубое нарушение против Михайло Ристича. "Комиссия рассмотрела вынесение дисциплинарного решения Вилкова на 43-й минуте в эпизоде с Дядюном и Ристичем. И поддержала решение Вилкова, определив нарушение Дядюна как грубую игру и безрассудный фол", - сказал Бутенко.

"Так как контрольно-квалификационная комиссии поддержала решения арбитров, значит, их положительные оценки со стороны инспекторов остались в силе", - заключил собеседник ТАСС.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.

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