Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Водный транспорт будет использоваться в Самаре для доставки болельщиков в район стадиона во время чемпионата мира по футбола 2018 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира - четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также игры 1/8 финала и четвертьфинала.

"Мы планируем использовать водный транспорт, мы делаем реконструкцию речного вокзала. Его не было в программе подготовки к чемпионату мира. От пивзавода люди смогут на скоростных теплоходах в течение 20-30 минут добираться в район стадиона. По ходу этого маршрута мы делаем четыре причальные стенки, где будут остановки водного транспорта", - рассказал Меркушкин.

Также Меркушкин сообщил, что путь от самарского пивного завода до стадиона займет от 20 до 30 минут. "Туда идут два шоссе, реконструкция которых скоро завершится. Кроме того, мы доведем к чемпионату мира трамвайную линию до стадиона. Люди могут из центра города на скоростном трамвае дополнительно добираться до стадиона, это будет занимать 20 минут максимум. На мой взгляд, это наиболее оптимальный вариант", - отметил Меркушкин.

"Самара-Арена", рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти.

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