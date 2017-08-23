Гадиров выиграл бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом

ТАСС, 23 августа. Российский пловец Рустам Гадиров завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.

Россиянин показал время 2 минуты 09,72 секунды. Победителем стал американец Лоуренс Уилсон (2.08,45). Серебряным призером стал представитель Казахстана Дмитрий Баландин (2.09,70).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 38 медалей - семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко