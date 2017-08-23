Гадиров выиграл бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом

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ТАСС, 23 августа. Российский пловец Рустам Гадиров завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.
Россиянин показал время 2 минуты 09,72 секунды. Победителем стал американец Лоуренс Уилсон (2.08,45). Серебряным призером стал представитель Казахстана Дмитрий Баландин (2.09,70).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 38 медалей - семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко