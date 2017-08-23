Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый полузащитник футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони идеально подходит команде, потому что может играть на многих позициях. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Сергей Фурсенко.

В среду "Зенит" объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним футболистом.

"Это сильный игрок, который одинаково играет и правой, и левой ногой. Нам нужен был левый вингер, а Ригони может сыграть и там, и еще на трех позициях, он абсолютно подходящий нам игрок. Он универсальный, очень быстрый, с очень сильным ударом, является идеальным футболистом, чтобы играть в разных местах", - сказал Фурсенко.

Собеседник ТАСС отметил, что Ригони хорошо впишется в состав команды, благодаря большому количеству аргентинских футболистов. "То, что он аргентинец, не сыграло ни в плюс, ни в минус. Аргентинская диаспора у нас довольно большая, поэтому я думаю, что ему будет комфортно. Ребята все молодые, амбициозные, поэтому будут стремиться к результатам", - отметил президент "Зенита".

При этом Фурсенко рассказал, почему клуб в летнее трансферное окно приобрел так много аргентинских игроков. "Южноамериканский футбол вообще силен, а в Аргентине практически такой же климат, как у нас. Если бразильцы более теплолюбивые, то у нас самый северный стадион премьер-лиги, и это надо учитывать", - подчеркнул глава клуба.

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах в составе аргентинского "Индепендьенте" в разных турнирах и забил семь мячей. Полузащитник стал пятым аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее в петербургскую команду перешли Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси и Маттиас Краневиттер.