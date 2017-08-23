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Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубки

Спорт
23 августа, 15:43 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, августа. /ТАСС

Губернатор Самарской области подчеркнул, что клуб приглашал тренера для решения задачи выхода в премьер-лигу

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Андрей Тихонов

Андрей Тихонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Андрей Тихонов имеет достаточный потенциал, чтобы вернуть команду на уровень еврокубков. Такое мнение журналистам высказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Тихонов возглавил "Крылья Советов" в июне после вылета команды из премьер-лиги. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарцы занимают первое место после девяти туров.

"Тихонов самарцам хорошо знаком, в городе к нему очень хорошо относятся. Надеемся, ему хватит и навыков, и опыта, и таланта, чтобы не только решить задачу выхода в премьер-лигу, а потом и вернуть на нашу землю международный футбол, учитывая то, какой стадион и какую инфраструктуру получит город", - сказал Меркушкин.

"Гарантировать уже сегодня, что Тихонов все сделает, мы не можем, - продолжил губернатор. - Но все, кто его хорошо знает, говорят, что у него очень высокий потенциал. Что касается человеческих качеств, то здесь к нему вопросов нет".

Меркушкин подчеркнул, что клуб приглашал Тихонова для решения задачи выхода в премьер-лигу. "Конечно, ему сразу не очень просто было, в начале сезона были небольшие сбои, но сейчас идем на первом месте. Но однозначно говорить о том, что команда заиграла так, как хотелось бы тренеру и зрителям, пока нельзя", - отметил Меркушкин.

Свою тренерскую карьеру Тихонов начал в "Крыльях Советов" в 2008 году, также он работал в тренерских штабах таких команд, как "Спартак" и "Краснодар". Летом 2016 года Тихонов возглавил "Енисей". Под его руководством команда провела лучший сезон в своей истории, заняв третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но уступив в стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России красноярский клуб дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.

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