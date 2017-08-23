Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские бейсболисты проиграли мексиканцам в матче Универсиады

Спорт
23 августа, 15:46 UTC+3 ТАСС

Сборная России заняла последнее место в группе B, проиграв во всех трех матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по бейсболу проиграла команде Мексики в матче группового этапа на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу мексиканцев. Сборная России заняла последнее место в группе B, проиграв во всех трех матчах.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама