Российские бейсболисты проиграли мексиканцам в матче Универсиады

ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по бейсболу проиграла команде Мексики в матче группового этапа на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу мексиканцев. Сборная России заняла последнее место в группе B, проиграв во всех трех матчах.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко