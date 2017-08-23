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Фурсенко: "Зенит" после приобретения Ригони не завершает работу на трансферном рынке

Спорт
23 августа, 16:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам президента клуба, еще есть некоторые варианты, которые прорабатываются

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" не завершает работу на трансферном рынке после перехода в команду аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

В среду "Зенит" объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним Ригони. Ранее в летнее трансферное окно санкт-петербургский клуб пополнили Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Томас Рукас, Эмануэль Маммана, Маттиас Краневиттер и Андрей Панюков.

"Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо все расскажем. Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются", - сказал Фурсенко.

После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В четверг петербургский клуб на своем поле проведет ответный матч против голландского "Утрехта" за выход в групповой этап Лиги Европы. В первой встрече в Нидерландах "Зенит" уступил со счетом 0:1.

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