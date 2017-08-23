Российские пловчихи выиграли эстафету 4х200 м вольным стилем на Универсиаде

ТАСС, 23 августа. Женская сборная России по плаванию одержала победу в эстафете 4х200 метров вольным стилем на летней Универсиаде в Тайбэе.

Российская команда в составе Анастасии Гуженковой, Валерий Саламатиной, Марии Баклаковой и Арины Опенышевой показала время 7 минут 55,28 секунды.

Серебряными призерами стали американки (7.55,32). Бронзовую медаль завоевала команда Японии (7.59,59).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 39 медалей - восемь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко