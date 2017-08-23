Новичок "Зенита" Ригони пропустит матч с "Утрехтом", но сможет сыграть против "Ростова"

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони не был заявлен на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским "Утрехтом", но сможет сыграть в предстоящем туре чемпионата России с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В среду "Зенит" объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним Ригони. Матч с "Утрехтом" состоится в четверг в Санкт-Петербурге, а игра с "Ростовом" - в воскресенье там же.

"Ригони завтра не сможет сыграть, потому что не был заявлен на плей-офф. Но он сможет выйти на поле в игре с "Ростовом", - сказал Фурсенко.

По его словам, сейчас матч с "Утрехтом" является для "Зенита" самым важным. "Для команды самый важный матч - следующий, в этом плане можно сказать, что таким является игра с "Утрехтом". В этом логика тренера, он много чего решает, и мы верим, что у нас все будет хорошо. А так встреча со "Спартаком" тоже была очень важная", - отметил президент "Зенита".

Первую игру с "Утрехтом", которая прошла в Нидерландах, санкт-петербургский клуб проиграл со счетом 0:1. По итогам ответного матча определится, кто сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.