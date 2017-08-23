Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор - Мэйуэзер

Спорт
23 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Поединок пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

© AP Photo/Frank Franklin II

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

"Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров", - сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети "ВКонтакте".

Компания "Телеспорт" является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет "Первый канал".

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

Смотрите также

Боксер Мэйуэзер подтвердил, что не будет продолжать карьеру после боя с Макгрегором

Макгрегор планирует продолжить боксерскую карьеру после поединка с Мэйуэзером

Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и Мэйуэзером

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама