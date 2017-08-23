Нурмагомедов будет комментировать бой Макгрегор - Мэйуэзер

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов будет комментатором боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором. Об этом ТАСС сообщил руководитель TeleSport Digital Илья Рустамов.

"Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров", - сообщил Рустамов, отметив, что трансляции будут осуществляться на нескольких ресурсах, в том числе в социальной сети "ВКонтакте".

Компания "Телеспорт" является эксклюзивным правообладателем трансляции боя в России. Также поединок покажет "Первый канал".

Поединок Макгрегор - Мэйуэзер-младший пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.