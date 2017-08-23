Мутко: российские спортсмены продолжат с успехом бороться за победу на Универсиаде-2017

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российские спортсмены продолжат с успехом бороться за самые высокие места на летней Универсиаде в Тайбэе. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В общекомандном зачете сборная России занимает четвертое место с восемью золотыми наградами, уступая командам Южной Кореи (15 золотых наград), Японии (13) и Тайваня (12). Всего россияне выиграли 39 медалей.

"Хорошее выступление в целом: достойно выступают и гимнасты, и пловцы, и дзюдоисты. В целом, ребята борются во всех дисциплинах, и каждый день кого-то поздравляем с медалями, - сказал Мутко. - Абсолютно уверен, что так и продолжится, потому что в таких комплексных соревнованиях, как Универсиада, наши ребята всегда боролись за самые высокие места, и сейчас будет то же самое".

Универсиада завершится в Тайбэе 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко