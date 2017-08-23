Мутко: российские спортсмены продолжат с успехом бороться за победу на Универсиаде-2017

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российские спортсмены продолжат с успехом бороться за самые высокие места на летней Универсиаде в Тайбэе. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В общекомандном зачете сборная России занимает четвертое место с восемью золотыми наградами, уступая командам Южной Кореи (15 золотых наград), Японии (13) и Тайваня (12). Всего россияне выиграли 39 медалей.
"Хорошее выступление в целом: достойно выступают и гимнасты, и пловцы, и дзюдоисты. В целом, ребята борются во всех дисциплинах, и каждый день кого-то поздравляем с медалями, - сказал Мутко. - Абсолютно уверен, что так и продолжится, потому что в таких комплексных соревнованиях, как Универсиада, наши ребята всегда боролись за самые высокие места, и сейчас будет то же самое".
Универсиада завершится в Тайбэе 30 августа.
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