Фурсенко: потенциал Кокорина и Дзюбы выше 35 голов за "Зенит" в сезоне

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Цель забить 35 голов в сезоне не является пределом для футболистов "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Сергей Фурсенко.

Перед стартом чемпионата России сезона-2017/18 главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что ждет от Кокорина и Дзюбы 35 голов в сезоне на двоих. При этом в семи турах чемпионата Кокорин забил шесть голов, а также один мяч в Лиге Европы. Дзюба не отличился еще ни разу в этом сезоне.

"У всех бывают сложные моменты, взлеты и падения. Мы рассчитываем, что все наши футболисты будут играть очень качественно и будут забивать голы. А с точки зрения количества, думаю, что 35 голов - не предел для Кокорина и Дзюбы", - сказал Фурсенко.

Ранее СМИ сообщали, что Дзюба может покинуть "Зенит", отправившись в годовую аренду в другой российский клуб. По словам президента "Зенита", на данный момент нападающий находится в команде и в четверг будет в заявке на матч Лиги Европы с голландским "Утрехтом". "Он является членом команды, нормально работает на тренировках. Что касается его ухода, я не исключаю и не подтверждаю это", - отметил глава клуба.

После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.