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Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день Универсиады

Спорт
23 августа, 16:37 UTC+3 ТАСС

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 39 медалей - восемь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых

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© EPA/Universiade Organzing Committ

ТАСС, 23 августа. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в четвертый соревновательный день летней Универсиады в Тайбэе.

Золотые медали для российской команды выиграли лучники Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников (командные соревнования), гимнасты Кирилл Прокопьев (вольные упражнения) и Дарья Спиридонова (брусья), а также пловчихи Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева (эстафета 4х200 метров вольным стилем). Серебро завоевал гимнаст Владислав Поляшов в упражнениях на перекладине. Бронзовыми призерами стали дзюдоисты Альберт Огузов (до 60 кг), Анжела Гаспарян (открытая весовая категория) и Муса Туменов (открытая весовая категория), а также Рустам Гадиров в плавании на 200 метров брассом.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 39 медалей - восемь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 17 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (15-11-15), третье - команда Тайваня (12-13-6).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

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Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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