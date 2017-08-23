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Мутко: "Краснодар" в самой непростой среди российских клубов ситуации в отборе еврокубков

Спорт
23 августа, 16:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Вице-премьер считает, что два мяча, забитых на выезде, дают моральное превосходство "Црвене Звезде"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Краснодар" оказался в наиболее сложной ситуации среди российских клубов перед решающими матчами квалификации футбольных еврокубков. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

На текущей неделе три российских клуба проведут решающие встречи в раунде плей-офф квалификации еврокубков: ЦСКА в среду примет швейцарский "Янг Бойз" (первый матч выиграли армейцы со счетом 1:0) в Лиге чемпионов, а "Зенит" и "Краснодар" сыграют в Лиге Европы - с голландским "Утрехтом" (0:1) дома и сербской "Црвеной Звездой" (3:2) на выезде соответственно.

"Если кто-то вылетит, что ж теперь - это футбол, но нам бы хотелось, чтобы никто не вылетел, - поделился ожиданиями Мутко. - Надеюсь, что сегодня справится с задачей ЦСКА, который подходит к игре с хорошим заделом. Наверное, более сложная ситуация у "Краснодара", потому что два мяча, забитых на выезде, дают моральное превосходство "Црвене Звезде". Они и в чемпионате выступают здорово, но надеюсь, опыта и мастерства "Краснодару" хватит, чтобы решить задачу", - сказал Мутко.

"Зенит", я уверен, несмотря на поражение, должен решать задачу, все-таки дома он играет по-другому, здесь никаких проблем возникнуть не должно", - добавил он.

Встречи "Зенита" и "Краснодара" пройдут в четверг.

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