Россиянка Волик завоевала золото в соревнованиях по параканоэ на ЧМ

ТАСС, 23 августа. Россиянка Лариса Волик заняла первое место в соревнованиях по параканоэ в классе VL3 на дистанции 200 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в чешском Рачице.

Спортсменка преодолела дистанцию за 59,341 секунды. Второе место заняла немка Аня Адлер (1.08,241), третьей финишировала британка Линдсей Торп (1.08,347).

В соревнованиях среди мужчин в классе VL1 на аналогичной дистанции россиянин Павел Громов стал третьим (59,689). Первое место занял бразилец Кардосо да Силва (55,356), второе - венгр Роберт Шуба (58,617).

Чемпионат мира завершится 27 августа.