Мутко: четыре награды в греко-римской борьбе на ЧМ являются хорошим результатом

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Четыре медали, завоеванные российскими борцами греко- римского стиля на чемпионате мира в Париже, являются хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Отечественные борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не сумели выиграть золотые медали на чемпионате мира. На проходящем в Париже турнире россияне выиграли четыре награды и заняли первое место в общекомандном зачете (46 очков). Серебро завоевали Александр Чехиркин (весовая категория до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг), бронзу - Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов в категории до 80 кг проиграл в стартовой схватке, а олимпийский чемпион - 2016 Давит Чакветадзе снялся из-за травмы с поединка за третье место в весе до 85 кг.

"Да, за всю историю мы никогда не уезжали с чемпионата без золотых медалей, но в принципе у нас четыре медали, и практически везде мы боролись, разве что Рома Власов сразу уступил, - сказал Мутко. - Четыре медали - это серьезный результат, это потенциал, который может превратиться в золото. Тем более, это постолимпийский год, обновление команды серьезное, плюс новые правила, и все это требует времени. Вот если бы мы совсем без медалей вернулись, а так четыре награды - хороший результат, так что не стоит так просто драматизировать ситуацию".

"Абсолютно уверен, что греко-римская борьба - это наш вид спорта, но конкуренция в мире очень серьезная. Думаю, тренеры, федерация, центр сборных подведут итоги. Но я считаю, что это неплохой результат", - добавил Мутко.

Чемпионат мира завершится 26 августа.