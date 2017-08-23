Мутко: ближайшие несколько туров прояснят расклад сил в РФПЛ, "Зенит" короновать рано

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вывод о раскладе в гонке за победу в чемпионате России по футболу делать пока преждевременно, навязать борьбу "Зениту" вполне могут "Локомотив", ЦСКА и "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

После семи туров чемпионата лидерство в турнирной таблице удерживает "Зенит" (19 очков), следом расположились "Локомотив" (16), "Ростов" (14), ЦСКА (13) и "Краснодар" (12). Действующий чемпион страны "Спартак" идет на 10-м месте с 8 очками.

"Все видят, как агрессивно "Зенит" провел трансферную политику, получил серьезное усиление, безусловно, сложно кому-либо тягаться с ним с учетом их финансовых возможностей. Наверное, исходя из этого, "Зенит" уже и коронуют, но я бы не спешил, - поделился впечатлениями от старта сезона Мутко. - "Локомотив" очень прилично выглядит на старте, посмотрите хотя бы на второй тайм со "Спартаком" (железнодорожники выиграли со счетом 4:3, уступая после первого тайма - 0:2 - прим. ТАСС); радует, что железнодорожники по-настоящему играют в футбол, не просто выполняют работу, но и наслаждаются самой игрой. И экономическая стабильность, и интерес болельщиков, и тренер, и состав команды - все это дает "Локомотиву" хорошие шансы серьезно побороться за самые высокие места".

"Спартак", надеюсь, сделает выводы, все-таки все видели в прошлом сезоне, как команда умеет играть, - продолжил собеседник ТАСС. - Просто сейчас они потеряли настрой, самоотдачу, агрессивный футбол, но игроки те же, наверное, происходит что-то нефутбольное внутри. Надеюсь, это будет преодолено, и мы увидим, как "Спартак" вернется в чемпионскую гонку. Хотя если так продолжится еще несколько туров, будет очень сложно".

"ЦСКА - один из самых стабильных клубов в истории российского футбола, всегда борется за самое высокое место, уверен, и их со счетов сбрасывать нельзя. Набирает обороты "Рубин", "Ахмат" выдает матчи очень высокого уровня, "Ростов" смотрится неплохо, новички влились, так что легкой прогулки ни у кого не будет и говорить, что что-то решено, преждевременно. Все хотят бороться, все хотят зарабатывать очки, тем более с этого сезона у нас расширяется квота в еврокубках. Думаю, ближайшие четыре-пять туров расставят акценты, но если у лидера будет более серьезный отрыв, другим, конечно, будет сложно", - заключил глава РФС.