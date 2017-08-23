Все билеты на матч Лиги Европы "Црвена Звезда" - "Краснодар" проданы

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Все билеты на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между сербской "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром" проданы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

Встреча пройдет в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич". Матч начнется в 22:00 мск.

"Все 52 тысячи билетов на игру проданы. У нас будет аншлаг", - сообщил собеседник ТАСС.

Первая игра между клубами состоялась в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире Лиги Европы - второго по значимости еврокубка.