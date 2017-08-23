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Футболист "Атлетико" Гризманн дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Спорт
23 августа, 17:32 UTC+3 ТАСС

Форвард пропустит встречи с "Лас-Пальмасом" и "Валенсией"

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Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн

© EPA/Chema Moya

ТАСС, 23 августа. Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, удаленный во время матча первого тура чемпионата Испании по футболу с "Жироной" (2:2), дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра встречи. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Французский форвард был удален на 66-й минуте. Арбитр матча внес запись в протокол игры, сообщив об оскорблениях в свой адрес со стороны Гризманна. После матча игрок принес свои извинения, но Королевская федерация футбола Испании не сочла это смягчающим обстоятельством.

Гризманн претендует на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Он попал в число 24 кандидатов, список которых был опубликован ФИФА 17 августа.

Во втором и третьем турах чемпионата страны "Атлетико" 26 августа и 9 сентября на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом" и "Валенсией" соответственно.

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