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Главный селекционер ФК "Динамо" Голубин покинул клуб по собственному желанию

Спорт
23 августа, 18:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Специалист рассказал, что хочет сосредоточиться на своих футбольных проектах

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Глава селекционного отдела футбольного клуба "Динамо" Геннадий Голубин покинул этот пост по собственному желанию. Об этом он сообщил ТАСС.

"Меня никто не увольнял, я сам ухожу. Хочу сосредоточиться на своих футбольных проектах", - сказал Голубин.

Он возглавлял селекционное направление "Динамо" с января этого года. Ранее Голубин также работал в московском клубе в 2006-2010 годах.

После семи туров чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В это летнее трансферное окно клуб пополнили Вандерсон, Тони Шуньич, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Хале Яне Тиама, а также были выкуплены права на Кирилла Панченко.

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