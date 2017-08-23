Главный селекционер ФК "Динамо" Голубин покинул клуб по собственному желанию

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МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Глава селекционного отдела футбольного клуба "Динамо" Геннадий Голубин покинул этот пост по собственному желанию. Об этом он сообщил ТАСС.
"Меня никто не увольнял, я сам ухожу. Хочу сосредоточиться на своих футбольных проектах", - сказал Голубин.
Он возглавлял селекционное направление "Динамо" с января этого года. Ранее Голубин также работал в московском клубе в 2006-2010 годах.
После семи туров чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В это летнее трансферное окно клуб пополнили Вандерсон, Тони Шуньич, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Хале Яне Тиама, а также были выкуплены права на Кирилла Панченко.