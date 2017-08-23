Мутко: Манчини стоит больше заниматься молодыми россиянами, пока "Зенит" только покупает

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Работа итальянского специалиста Роберто Манчини в "Зените" обогащает российский футбол, но хотелось бы, чтобы он больше работал с молодыми отечественными игроками. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Манчини возглавил "Зенит" по окончании прошлого сезона, после чего в составе команды произошли масштабные изменения - в частности, были приобретены пять аргентинских игроков. После семи туров чемпионата команда возглавляет турнирную таблицу с 19 очками.

"Я всегда был сторонником того, чтобы работало и вырастало побольше российских тренеров, и сейчас появилась целая плеяда молодых отечественных специалистов - Сережа Семак в "Уфе", Андрей Тихонов в "Крыльях Советов", Дмитрий Аленичев в "Енисее", Игорь Шалимов в "Краснодаре", - отреагировал Мутко на просьбу оценить работу Манчини. - Манчини, конечно, из когорты топ-тренеров, помню его и как игрока, и рассматривали его приглашение в сборную России в качестве тренера, но тогда у него был контракт с "Манчестер Сити". Конечно, для российского футбола это хорошо - это и внимание, которое он привлекает, и его знания, и опыт, но мне бы хотелось, чтобы он побольше занимался молодыми российскими игроками. А так, понимаете: есть ресурс, привозится множество игроков, которые близки к лучшим в мире; сделать команду в таких условиях при наличии знаний и опыта, конечно, непросто, но легче, чем воспитать игроков".

"Само собой, решает те задачи, которые перед ним ставят, но пока только каждый день приобретения", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее Манчини работал с итальянскими "Лацио", "Фиорентиной", "Интером", который трижды привел к победе в чемпионате страны, английским "Манчестер Сити", во главе которого стал победителем премьер-лиги, и турецким "Галатасараем".