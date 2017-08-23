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Мутко: Кокорин взрослеет и начинает понимать, что в жизни есть не только деньги

Спорт
23 августа, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда семь голов в 10 играх

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Яркое выступление нападающего "Зенита" Александра Кокорина в текущем сезоне связано не только с работой под руководством тренера Роберто Манчини, но и с переосмыслением жизненных ценностей самим футболистом. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Кокорин в прошлом сезоне отметился 10 голами в 38 матчах за "Зенит" во всех соревнованиях и не попал в состав сборной России на домашний Кубок конфедераций. В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда уже семь точных ударов в 10 играх.

"Саша Кокорин и прошлый сезон заканчивал на хорошем уровне, но сейчас, конечно, много зависит от тренера, какое место находит, как говорит с ним. Но и сам человек взрослеет, понимает ценности в жизни, что есть не только деньги, но и другие цели. Мы же помним, как он начинал: ярко выступал за "Динамо", был лидером команды, потом немного потерялся, а сейчас, если будет так работать, все у него будет хорошо. Все определяет труд, талант - лишь небольшой процент в итоговом успехе", - поделился впечатлениями от выступлений Кокорина Мутко.

Манчини перед началом сезона заявил, что ждет от Кокорина и другого форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы 35 голов в текущем сезоне. "Он [Манчини] прекрасно понимает, что такое форвард, он работал в других европейских чемпионатах, где сложнее забивать. Если ты квалифицированный нападающий, твоя задача - забивать, и не три-четыре мяча. А 30-33 гола за сезон - это, конечно, гроссмейстерская отметка", - считает Мутко.

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