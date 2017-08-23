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Мутко: Дзюба не из тех, кто сидит и ждет своего шанса, ему надо реализовываться

Спорт
23 августа, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В этом сезоне форвард выступает за петербургский клуб нерегулярно

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не из тех футболистов, которые просто сидят на скамейке запасных и ждут своего шанса, ему надо реализовываться. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В межсезонье у "Зенита" сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини, и в стартовавшем сезоне 29-летний Дзюба выступает за команду нерегулярно: он принял участие в восьми играх (трех в стартовом составе), ни разу не отметившись голом. Ранее сообщалось, что до конца трансферного окна форвард может покинуть сине-бело-голубых. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко не отрицает возможный трансфер.

"Артем - хороший футболист, а также человек с характером и харизмой. Думаю, он сам разберется, он знает, как расставлять приоритеты. Я знаю только одно: это парень не из тех, которые будут сидеть и ждать, ему надо реализовываться", - прокомментировал ситуацию Мутко.

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году из московского "Спартака". За петербургский клуб он провел 85 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

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