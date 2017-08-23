Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.

"Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье", - сказал Горшков.

Сотникова пропустила минувший сезон, Липницкая в прошлом году не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Обеих фигуристок нет среди участниц серии Гран-при предстоящего олимпийского сезона.

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав - Сотникова, Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.