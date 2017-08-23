Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разуменСпорт 23 августа, 18:52
Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в СочиСпорт 23 августа, 18:38
Мутко: Дзюба не из тех, кто сидит и ждет своего шанса, ему надо реализовыватьсяСпорт 23 августа, 18:27
Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и СШАПолитика 23 августа, 18:24
Мутко: Кокорин взрослеет и начинает понимать, что в жизни есть не только деньгиСпорт 23 августа, 18:20
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДДСоциальная ответственность 23 августа, 18:20
"Газпром" вложит 1,5 млн руб. в разработку плана развития арктического поселка ТериберкиОбщество 23 августа, 18:19
Мутко: Манчини стоит больше заниматься молодыми россиянами, пока "Зенит" только покупаетСпорт 23 августа, 18:15
Генпрокурор Украины требует от премьера уволить министра финансовМеждународная панорама 23 августа, 18:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.
"Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье", - сказал Горшков.
Сотникова пропустила минувший сезон, Липницкая в прошлом году не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Обеих фигуристок нет среди участниц серии Гран-при предстоящего олимпийского сезона.
В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав - Сотникова, Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.