Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разумен

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Выбор формата ближайшего сбора команды России по футболу и ее состава разумен. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ближайший сбор национальной команды пройдет с 28 августа по 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". В состав сборной попали игроки, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Все что ни делай - будут критиковать; это выгодная позиция, надо быть в тренде. Эти же люди пишут, что вот, мол, Денис Глушаков [полузащитник "Спартака"] устал, у него было мало времени на восстановление после Кубка конфедераций. Но надо быть последовательными. Главный тренер же объяснил, в чем посыл этого сбора", - прокомментировал выбор наставника сборной Станислава Черчесова Мутко.

"Во-первых, у нас нет сейчас возможности провести матч с хорошим соперником, практически все команды играют решающие встречи в квалификации чемпионата мира. Есть, конечно, список свободных команд, но не стоит такие игры проводить, чтобы люди не улыбались. Во-вторых, с игроками, выступавшими на Кубке конфедераций, уже все понятно; плюс в связи с тем, что они не проходили сборы с клубами, хотелось бы, чтобы они сделали перерыв. Ну и, конечно, надо смотреть, что происходит вокруг, просматривать потенциальных кандидатов", - пояснил собеседник ТАСС.

"Все разумно. Сбор - это не просто игры, это характер, философия, требования сборной. Это и была задача. А вот уже в октябре-ноябре будут самые серьезные соперники", - заключил Мутко.

Россияне изначально должны были проводить товарищеские игры в рамках одной из европейских отборочных групп чемпионата мира, однако после включения в число участников сборных Гибралтара и Косова РФС вынужден своими силами искать соперников.