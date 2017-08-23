Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разумен

Спорт
23 августа, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В состав национальной команды попали игроки, ранее не вызывавшиеся в сборную или приглашавшиеся нерегулярно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Выбор формата ближайшего сбора команды России по футболу и ее состава разумен. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ближайший сбор национальной команды пройдет с 28 августа по 3 сентября на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". В состав сборной попали игроки, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Все что ни делай - будут критиковать; это выгодная позиция, надо быть в тренде. Эти же люди пишут, что вот, мол, Денис Глушаков [полузащитник "Спартака"] устал, у него было мало времени на восстановление после Кубка конфедераций. Но надо быть последовательными. Главный тренер же объяснил, в чем посыл этого сбора", - прокомментировал выбор наставника сборной Станислава Черчесова Мутко.

"Во-первых, у нас нет сейчас возможности провести матч с хорошим соперником, практически все команды играют решающие встречи в квалификации чемпионата мира. Есть, конечно, список свободных команд, но не стоит такие игры проводить, чтобы люди не улыбались. Во-вторых, с игроками, выступавшими на Кубке конфедераций, уже все понятно; плюс в связи с тем, что они не проходили сборы с клубами, хотелось бы, чтобы они сделали перерыв. Ну и, конечно, надо смотреть, что происходит вокруг, просматривать потенциальных кандидатов", - пояснил собеседник ТАСС.

"Все разумно. Сбор - это не просто игры, это характер, философия, требования сборной. Это и была задача. А вот уже в октябре-ноябре будут самые серьезные соперники", - заключил Мутко.

Россияне изначально должны были проводить товарищеские игры в рамках одной из европейских отборочных групп чемпионата мира, однако после включения в число участников сборных Гибралтара и Косова РФС вынужден своими силами искать соперников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
3
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
"Роснефть" подумает над обжалованием решения суда по иску к "Системе"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама