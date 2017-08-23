Красильников и Лямин победили в первом матче финала Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 23 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили американцев Кейси Паттерсона и Теодора Бруннера в первом матче финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге. Встреча группы B завершилась со счетом 2-1.

В следующем матче Красильников и Лямин встретятся с бразильской парой Эвандро Оливейро/Андре Лойола Штайн. Игра состоится 24 августа.

В финале Мирового тура принимают участие 12 команд, разбитые на четыре группы. Напрямую в плей-офф выходят победители групп. Пары, занявшие второе и третье места, сыграют между собой за четыре дополнительные путевки в четвертьфиналы.

Лямин и Красильников стали первой российской парой, участвующей в финале Мирового тура. Соревнования завершатся 27 августа.