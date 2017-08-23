Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Комбаров продлил контракт со "Спартаком". Новое соглашение рассчитано на три года", - сказал источник.

Официальный комментарий "Спартака" ТАСС получить пока не удалось.

Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, перейдя из московского "Динамо". В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.

В составе "Спартака" Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.