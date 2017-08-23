Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культурыКультура 23 августа, 19:51
В Чечне началось строительство одного из крупнейших в РФ торгово-развлекательных центровВ стране 23 августа, 19:34
IAAF сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с россиянки ГригорьевойСпорт 23 августа, 19:33
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемириеМеждународная панорама 23 августа, 19:31
"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спораЭкономика и бизнес 23 августа, 19:20
Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три годаСпорт 23 августа, 19:16
Экономить энергию поможет изучение психологии потребителейСоциальная ответственность 23 августа, 19:12
Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 23 августа, 19:07
Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культурСоциальная ответственность 23 августа, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.
"Комбаров продлил контракт со "Спартаком". Новое соглашение рассчитано на три года", - сказал источник.
Официальный комментарий "Спартака" ТАСС получить пока не удалось.
Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, перейдя из московского "Динамо". В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.
В составе "Спартака" Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.