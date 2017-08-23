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Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три года

Спорт
23 августа, 19:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник выступает за московский клуб с 2010 года

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Футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров

Футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Комбаров продлил контракт со "Спартаком". Новое соглашение рассчитано на три года", - сказал источник.

Официальный комментарий "Спартака" ТАСС получить пока не удалось.

Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года, перейдя из московского "Динамо". В семи турах нынешнего чемпионата России 30-летний защитник сыграл за красно-белых шесть раз, он также принял участие в игре за Суперкубок страны. Текущий контракт футболиста истекает в 2018 году.

В составе "Спартака" Комбаров стал чемпионом России прошлого сезона. Также защитник регулярно вызывается в сборную России.

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