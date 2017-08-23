Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Црвена Звезда" раздала бесплатные билеты на матч с "Краснодаром" донорам крови

Спорт
23 августа, 19:44 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Илья Андреев

За два дня кровь сдали более тысячи человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербская "Црвена Звезда" провела акцию по раздаче бесплатных билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу с российским "Краснодаром" болельщикам, согласившимся стать донорами крови.

Сдачи крови проходила во вторник и среду в пресс-центре белградского стадиона "Райко Митич", где в четверг состоится игра. За два дня кровь сдали более тысячи человек, рассказали ТАСС организаторы акции.

Как ранее ТАСС сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич, на игре ожидается около 52 тысяч зрителей.

Первый матч "Црвены Звезды" и "Краснодара", прошедший 17 августа в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 3:2.

Смотрите также

Гендиректор "Црвены Звезды" верит, что его клуб сможет пройти "Краснодар" в Лиге Европы

"Црвена Звезда" не будет усиливать меры безопасности на матче с "Краснодаром"

Все билеты на матч Лиги Европы "Црвена Звезда" - "Краснодар" проданы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
3
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемирие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама