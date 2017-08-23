"Црвена Звезда" раздала бесплатные билеты на матч с "Краснодаром" донорам крови

БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербская "Црвена Звезда" провела акцию по раздаче бесплатных билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу с российским "Краснодаром" болельщикам, согласившимся стать донорами крови.

Сдачи крови проходила во вторник и среду в пресс-центре белградского стадиона "Райко Митич", где в четверг состоится игра. За два дня кровь сдали более тысячи человек, рассказали ТАСС организаторы акции.

Как ранее ТАСС сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич, на игре ожидается около 52 тысяч зрителей.

Первый матч "Црвены Звезды" и "Краснодара", прошедший 17 августа в Краснодаре, завершился победой российской команды со счетом 3:2.