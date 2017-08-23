Фигуристы из группы Мозер проведут предолимпийский сбор в японской Фукуоке

Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культурыКультура 23 августа, 19:51
В Чечне началось строительство одного из крупнейших в РФ торгово-развлекательных центровВ стране 23 августа, 19:34
IAAF сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с россиянки ГригорьевойСпорт 23 августа, 19:33
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемириеМеждународная панорама 23 августа, 19:31
"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спораЭкономика и бизнес 23 августа, 19:20
Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три годаСпорт 23 августа, 19:16
Экономить энергию поможет изучение психологии потребителейСоциальная ответственность 23 августа, 19:12
Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 23 августа, 19:07
Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культурСоциальная ответственность 23 августа, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские фигуристы, тренирующиеся под руководством Нины Мозер, проведут заключительный сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в японской Фукуоке. Об этом сообщила Мозер, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Под руководством Мозер тренируются три спортивные пары, которые были включены в основной состав сборной России на сезон-2017/18. Это олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Еще одна пара - двукратные чемпионы Олимпиады в Сочи Татьяна Волосажар и Максим Траньков - вошла в резерв национальной команды.
"Подводящий сбор проведем в японской Фукуоке. Там нас ждут, готовы предоставить удобный каток. За 10-12 дней в Японии ребята успеют акклиматизироваться", - сказала Мозер.
Кроме того, тренер отметила тяжелые условия, в которых фигуристам придется соревноваться в Пхенчхане. "В Пхенчхане соревнования фигуристов будут начинаться в 10 утра, тренировки - в 7 утра. В таких условиях нельзя еще больше усложнять программы, и мы видим, что конкуренты уже отказываются от сложных элементов: канадцы убрали второй четверной выброс, китайцы обойдутся вообще без них. Все правильно: надо по максимуму сделать то, что хорошо получается, приезжать на Олимпиаду с сырыми элементами - огромный риск", - отметила она.
"К сожалению, в Южной Корее фигурное катание не так популярно, как шорт-трек. Поэтому нам выделили такое неудобное время. Есть и другая проблема: никто из европейцев до сих пор не опробовал олимпийский лед. Придется адаптироваться по ходу соревнований", - подытожила Мозер.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.