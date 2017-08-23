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Фигуристы из группы Мозер проведут предолимпийский сбор в японской Фукуоке

Спорт
23 августа, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Тренер отметила тяжелые условия, в которых фигуристам придется соревноваться в Пхенчхане на ОИ-2018

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские фигуристы, тренирующиеся под руководством Нины Мозер, проведут заключительный сбор перед Олимпийскими играми 2018 года в японской Фукуоке. Об этом сообщила Мозер, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Под руководством Мозер тренируются три спортивные пары, которые были включены в основной состав сборной России на сезон-2017/18. Это олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов, бронзовые призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Еще одна пара - двукратные чемпионы Олимпиады в Сочи Татьяна Волосажар и Максим Траньков - вошла в резерв национальной команды.

"Подводящий сбор проведем в японской Фукуоке. Там нас ждут, готовы предоставить удобный каток. За 10-12 дней в Японии ребята успеют акклиматизироваться", - сказала Мозер.

Кроме того, тренер отметила тяжелые условия, в которых фигуристам придется соревноваться в Пхенчхане. "В Пхенчхане соревнования фигуристов будут начинаться в 10 утра, тренировки - в 7 утра. В таких условиях нельзя еще больше усложнять программы, и мы видим, что конкуренты уже отказываются от сложных элементов: канадцы убрали второй четверной выброс, китайцы обойдутся вообще без них. Все правильно: надо по максимуму сделать то, что хорошо получается, приезжать на Олимпиаду с сырыми элементами - огромный риск", - отметила она.

"К сожалению, в Южной Корее фигурное катание не так популярно, как шорт-трек. Поэтому нам выделили такое неудобное время. Есть и другая проблема: никто из европейцев до сих пор не опробовал олимпийский лед. Придется адаптироваться по ходу соревнований", - подытожила Мозер.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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