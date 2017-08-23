ФИФА создала комиссию для урегулирования ситуации в Футбольной ассоциации Камеруна

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ТАСС, 23 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) создала специальный комитет для урегулирования конфликтной ситуации в Футбольной ассоциации Камеруна. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Решение обусловлено тем, что Спортивный арбитражный суд принял решение аннулировать выборы нынешнего руководства Футбольной ассоциации Камеруна. После этого ФИФА пыталась примерить конфликтные стороны, но потерпела неудачу.
Временный комитет ФИФА будет выполнять ежедневные дела федерации и завершит работу до 28 февраля 2018 года. Главной же целью комитета станет организация и проведение выборов нового руководства Футбольной ассоциации Камеруна.