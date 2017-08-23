Шалимов: Смолов, скорее всего, выйдет в стартовом составе "Краснодара" на матч в Белграде

БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе команды в ответном матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

Встреча состоится в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич", игра начнется в 22:00 мск. Первый матч, прошедший 17 августа в Краснодаре, завершился победой российского клуба со счетом 3:2.

"Скорее всего, он будет в стартовом составе. А что касается уровня его готовности - посмотрим, после такого перерыва набрать стопроцентную форму не так просто. Это делается через игры. Будем надеяться, что он завтра сыграет хорошо", - сказал Шалимов.

Смолов пропустил старт сезона-2017/18 из-за травмы. В домашней встрече с "Црвеной Звездой" он вышел на замену на 66-й минуте, а в матче седьмого тура чемпионата России с "Ростовом", который состоялся 20 августа, вступил в игру на 61-й минуте.