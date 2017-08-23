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Шалимов: качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футбол

Спорт
23 августа, 20:43 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Главный тренер российского клуба заявил, что его команда старается играть короткими и средними передачами

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Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Артем Коротаев/ТАСС

БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Поле белградского стадиона "Райко Митич", на котором в четверг пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между местной "Црвеной Звездой" и российским "Краснодаром", не лучшего качества, что может помешать российскому клубу действовать в своем стиле. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

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"Поле видел сверху, после тренировки пойдем его посмотрим. Но знаем, что оно не лучшего качества. Для нас это не очень хорошо, все же мы стараемся играть короткими и средними передачами. Поэтому поле, может быть, нам где-то помешает. Возможно, нам придется упрощать игру", - сказал Шалимов.

"Соперник достаточно часто играет длинными передачами. Возможно, нам завтра придется встретиться с силовым футболом, но я думаю, что мы не должны в нем уступить", - отметил тренер.

Первый матч, прошедший 17 августа в Краснодаре, завершился победой российского клуба со счетом 3:2.

Белградская арена вмещает около 55 тысяч зрителей. На матче "Црвена Звезда" - "Краснодар" ожидается аншлаг. "Футболистам всегда приятно играть при полных трибунах, без разницы, играешь ты на выезде или дома. Не думаю, что сильная поддержка болельщиков соперника плохо на нас повлияет, наоборот, она даст нам кураж", - сказал Шалимов.

На вопрос сербских журналистов, какой будет его цель в игре, тренер ответил: "Сыграть правильно, чтобы добиться положительного результата".

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