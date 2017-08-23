Жигулев: футболисты "Краснодара" не будут обращать внимания на фанатов "Црвены Звезды"

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БЕЛГРАД, 23 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты "Краснодара" постараются не обращать внимания на болельщиков сербской "Црвены Звезды" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил защитник "Краснодара" Илья Жигулев.
"Будем стараться не обращать на это внимания и играть в свой футбол. Думаю, никаких проблем не будет", - сказал Жигулев.
Встреча, на которой ожидается около 52 тысяч зрителей, состоится в четверг в Белграде на стадионе "Райко Митич", игра начнется в 22:00 (мск). Первый матч, прошедший 17 августа в Краснодаре, завершился победой российского клуба со счетом 3:2.
"Плохо, что пропустили два мяча, но в атаке мы сыграли хорошо. У нас получалось играть с этим соперником, поэтому нужно продолжить действовать так же, как и в Краснодаре. Тогда все будет хорошо", - отметил Жигулев.