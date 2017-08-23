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Московский "Арарат" победил калининградскую "Балтику" в матче 1/32 финала Кубка России

Спорт
23 августа, 21:02 дата обновления: 23 августа, 21:53 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб "Арарат" победил калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/32 финала Кубка России.

В составе "Арарата" отличились Давид Хурцидзе (9-я минута) и Сергей Давыдов (41). У "Балтики" гол забил Павел Степанец (23).

Результаты других матчей 1/32 финала:

  • "Чита" - "Енисей" (Красноярск) - 1:1 (7:8 в серии пенальти);
  • "Иртыш" (Омск) - "Томь" - 0:4;
  • "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Факел" (Воронеж) - 0:1;
  • "Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1;
  • "Чертаново" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:2;
  • "Ротор-Волгоград" - "Волгарь" (Астрахань) - 0:2;
  • "Сокол" (Саратов) - "Оренбург" - 1:3;
  • "Сызрань-2003" - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2;
  • "Динамо" (Брянск) - "Авангард" (Курск) - 0:1;
  • "Торпедо" (Владимир) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:1;
  • "Химки" - "Шинник" (Ярославль) - 0:2;
  • "Энергомаш" (Белгород) - "Тамбов" - 0:1;
  • "Спартак-Нальчик" - "Черноморец" (Новороссийск) - 1:1 (4:2 в серии пенальти);
  • "Армавир" - "Кубань" (Краснодар) - 0:0 (2:3 в серии пенальти).

Жеребьевка 1/16 финала Кубка пройдет 29 августа. На этой стадии клубы Российской футбольной премьер-лиги вступят в борьбу за трофей.
Кубок России по футболу разыгрывается с 1993 года. Первым обладателем трофея стало московское "Торпедо". Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив", который в финале обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. "Локомотив" так же как и московский ЦСКА выигрывал трофей семь раз. --0--гша/дх/вж

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