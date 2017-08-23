Московский "Арарат" победил калининградскую "Балтику" в матче 1/32 финала Кубка России

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ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб "Арарат" победил калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 в домашнем матче 1/32 финала Кубка России.
В составе "Арарата" отличились Давид Хурцидзе (9-я минута) и Сергей Давыдов (41). У "Балтики" гол забил Павел Степанец (23).
Жеребьевка 1/16 финала Кубка пройдет 29 августа. На этой стадии клубы Российской футбольной премьер-лиги вступят в борьбу за трофей.
Кубок России по футболу разыгрывается с 1993 года. Первым обладателем трофея стало московское "Торпедо". Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив", который в финале обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. "Локомотив" так же как и московский ЦСКА выигрывал трофей семь раз. --0--гша/дх/вж