Футболист "Краснодара" Ристич из-за травмы пропустит матч с "Црвеной Звездой"

БЕЛГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Михайло Ристич из-за травмы не сможет принять участие в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Црвеной Звездой" в Белграде. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

Первый матч между командами в Краснодаре завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Ристич был заменен из-за травмы в игре седьмого тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

"Из-за травмы у нас не сможет сыграть только Ристич. Плюс у нас есть еще один игрок, который восстанавливается от травмы крестообразной связки, но он уже тренируется, - сказал Шалимов. - В любом случае, заявка на матч будет из 18 игроков, поэтому у нас и некоторые здоровые люди туда не попадут".

Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" начнется в четверг в 22:00 мск.