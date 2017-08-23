Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Краснодара" Ристич из-за травмы пропустит матч с "Црвеной Звездой"

Спорт
23 августа, 21:25 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 23, августа. /ТАСС

Главный тренер российского клуба Игорь Шалимов заявил, что в команде еще есть один игрок, который восстанавливается от травмы крестообразной связки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михайло Ристич (справа)

Михайло Ристич (справа)

© Виталий Тимкив/ТАСС

БЕЛГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Михайло Ристич из-за травмы не сможет принять участие в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Црвеной Звездой" в Белграде. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

Первый матч между командами в Краснодаре завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Ристич был заменен из-за травмы в игре седьмого тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

"Из-за травмы у нас не сможет сыграть только Ристич. Плюс у нас есть еще один игрок, который восстанавливается от травмы крестообразной связки, но он уже тренируется, - сказал Шалимов. - В любом случае, заявка на матч будет из 18 игроков, поэтому у нас и некоторые здоровые люди туда не попадут".

Матч "Црвена Звезда" - "Краснодар" начнется в четверг в 22:00 мск.

Смотрите также

Жигулев: футболисты "Краснодара" не будут обращать внимания на фанатов "Црвены Звезды"

Шалимов: качество поля в Белграде может помешать "Краснодару" показать свой футбол

Главный тренер "Краснодара" Шалимов не слышал, что клуб интересовался Дзюбой

Шалимов: Смолов, скорее всего, выйдет в стартовом составе "Краснодара" на матч в Белграде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Виновник ДТП на Волоколамском шоссе задержан в Москве
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
4
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
5
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
6
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
7
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама