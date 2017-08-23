Россиянка Лазинская завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе в весе до 63 кг

ТАСС, 23 августа. Россиянка Валерия Лазинская стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в Париже.

В поединке за третье место Лазинская вела со счетом 6:2 у турчанки Хафиз Сахин, в конце первого периода соперница россиянки снялась из-за травмы.

Лазинская является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

Мировое первенство в Париже завершится 26 августа.